04.08.2021 ( vor 7 Stunden )



Die Menge an Schadholz in deutschen Wäldern steigt dramatisch. Insekten wie der Borkenkäfer profitieren von der Klimakrise - und zerstören ganze Waldflächen.