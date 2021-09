31.08.2021 ( vor 1 Tag )

Eine neue Coronavirus Variante mit ungewöhnlich vielen Mutationen beschäftigt derzeit Wissenschaftler in Südafrika. Die Verbreitung der im Mai erstmals beobachteten C.1.2-Variante habe in den vergangenen Monaten leicht zugenommen, erklärte das südafrikanische Institut für Infektionskrankheiten (NICD) am Montag.