11.11.2021 ( vor 6 Stunden )

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist am frühen Donnerstagmorgen erfolgreich ins All gestartet. Die SpaceX-Rakete hob planmäßig mit vier Astronauten an Bord um 3.03 Uhr deutscher Zeit ab. Die SpaceX-Dragon-Rakete mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer ist auf dem Weg zur Internationalen