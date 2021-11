15.11.2021 ( vor 8 Stunden )

In Bars und Clubs kommt es am häufigsten zu Corona -Ausbrüchen. Das belegen Daten der „Luca-App“, bei der Menschen sich beim Besuch einer Gastronomie oder Veranstaltung einwählen können. In Restaurants, Kinos, Geschäften und Sportstätten wurde seltener gewarnt.