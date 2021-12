01.12.2021 ( vor 3 Stunden )

Mikroplastik kommt in kosmetischen Produkten in Form kleinster Kügelchen oder auch flüssig zum Einsatz – Plastikpartikel, die in der Umwelt nicht abbaubar sind, im Abwasser und schließlich in den Meeren landen. Die Forschung arbeitet an pflanzlichen, abbaubaren Alternativen – noch scheint der Einsatz in einigen Bereichen am Preis zu scheitern.