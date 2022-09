Der Sommer 2022 war der heißeste, der in Europa jemals gemessen wurde. Das teilte der europäische Copernicus Climate Change Service. Die...

Der Sommer 2022 war auch in Deutschland einer der heißesten und trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Häufigkeit dieser Rekorde ist "eindeutig ein...

Wetterdienst: Wohl trockenster Sommer in Hessen seit Beginn der Messungen

ZEIT Online vor 1 Woche - Top