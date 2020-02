Coronavirus: Zahl der Infektionen und Todesfälle steigt vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Peking, 10.02.20: Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus in China ist erneut gestiegen. Wie Chinas Gesundheitskommission am Montag mitteilte, wurden landesweit 97 neue Todesfälle bestätigt. Damit sind bislang mehr als 908 Menschen in China dem Virus zum Opfer gefallen. Die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg um 3062 auf knapp 40 000 Fälle. Außerhalb des chinesischen Festlands sind im Rest der Welt mehr als 300 Erkrankungen bestätigt, davon 14 in Deutschland. Den 20 China-Rückkehrer, die am Sonntagmittag mit einer Bundeswehrmaschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet sind, gehe es hingegen gut. Es handle sich um 16 Erwachsene und vier Kinder, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Sonntagnachmittag in Berlin. Es habe eine erste medizinische Untersuchung durch einen Amtsarzt gegeben, die Ergebnisse seien unauffällig.