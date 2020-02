Nach 2 Monaten sagt Jürgen Klinsmann Hertha BSC bye-bye vor 2 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Kurze Zeit nach seinem Antritt in Berlin erklärt der Ex-Nationalcoach, dass er die Hertha wieder verlässt.View on euronews



