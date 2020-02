Hanau: Opferbeauftragter für Angehörige des Anschlags vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:25s - Veröffentlicht: Hanau, 21.02.20: Nach dem rassistischen Anschlag mit insgesamt elf Toten in Hanau will die Stadt den Angehörigen von Todesopfern und Verletzten mit Fachleuten helfen. Die Stadt hat zwei Opferbeauftragte ernannt, die den betroffenen Menschen helfen und beistehen sollen. O-Ton Claus Kaminsky, Oberbürgermeister von Hanau «Neben der Trauer, die uns nach wie vor alle in unserer Stadt erfüllt, gibt es aber auch ein Gefühl großer Dankbarkeit. Wir nehmen war, dass Solidarität, Nächstenliebe, Anteilnahme auf der ganzen Welt die Stadt und wenn ich jetzt Stadt sage, dann meine ich natürlich insbesondere die Angehörigen der Opfer erreicht. Und dafür sind wir unendlich dankbar.» «Die in Hanau ermordet wurden, waren keine Fremden. Es waren Mitbürger», betonte der Oberbürgermeister. Nach dem Terroranschlag in Hanau soll es in der hessischen Stadt weitere Kundgebungen, Mahnwachen und Demonstrationen geben. Zu den Anmeldern gehören Initiativen, der Deutsche Gewerkschaftsbund oder Privatpersonen. Bei dem Attentat am Mittwochabend hatte ein 43-jähriger Deutscher aus mutmaßlich rassistischen Motiven zehn Menschen und sich selbst erschossen.



