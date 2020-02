Fans trauern: Erfinder des Lego-Männchens gestorben vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Billund, 22.02.2020: Der Erfinder des Lego-Männchens, Jens Nygaard Knudsen, ist tot. Der Däne starb bereits am Mittwoch im Alter von 78 Jahren. Dies teilte der Vizepräsident der Designabteilung der Lego-Gruppe, Matthew Ashton, auf seinem verifizierten Twitter-Konto mit. Nygaard Knudsen war von 1968 bis 2000 bei dem Bauklötzchen-Riesen aus dem dänischen Billund angestellt. Für Lego setzte er unzählige Ideen um, darunter neben der Produktlinie Lego Space das berühmte gelbe Lego-Männchen, das sich Lego Ende der 70er Jahre patentieren ließ. Bis heute basieren die vier Zentimeter kleinen Mini-Figuren auf dem Design ihres Erfinders. Legoland und Lego Museum gibt es in der ganzen Welt. Vor allem Lego Star Wars hat mehrere Generationen von Jungen begleitet. Zur Fußball-Europa-Meisterschaft 2016 gab es sogar die deutsche Nationalmannschaft als Legofiguren.



