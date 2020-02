Wahl in Hamburg - SPD und Grüne in Umfragen am stärksten vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Hamburg, 23.02.2020: Rund 1,3 Millionen Hamburger sind am Sonntag zur Wahl einer neuen Bürgerschaft aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Es ist nach derzeitigem Stand die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. O-Ton Fettes Brot, Band «Wir wollen natürlich, dass die Leute wählen gehen. Das ist unser demokratisches Recht und wir können natürlich auch bei der Wahl dafür sorgen, dass Umweltpolitik, Klimapolitik wichtig bleibt und noch wichtiger wird.» Mit Interesse wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen verfolgt. Die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Peter Tschentscher übernehmen und dessen SPD zum Juniorpartner machen. In den vergangenen Wochen sahen Meinungsforscher allerdings die SPD beständig in Führung. Die wahrscheinlichste Regierungsvariante ist die Fortsetzung der rot-grünen Koalition. Mit Spannung wird auch das Abschneiden von CDU und FDP erwartet. Beide Parteien stehen seit der Regierungskrise in Thüringen stark unter Druck. Ihnen könnte die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD geschadet haben.