Rot-grüner Wahlsieg in Hamburg - FDP muss noch zittern vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:48s - Veröffentlicht: Hamburg, 24.02.20: Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die SPD nach Auszählung aller Landesstimmen ihre Position als stärkste Kraft klar verteidigt. Die Partei von Bürgermeister Peter Tschentscher büßte am Sonntag zwar an Stimmen ein, lag aber weit vor dem grünen Regierungspartner. Die Grünen unter ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank verdoppelten ihren Stimmenanteil annähernd; Freude in Hamburg und in Berlin! Damit hätte Rot-Grün eine komfortable Mehrheit in der Bürgerschaft, eine Fortsetzzung der rot-grünen Kolaition ist auch naheliegend. Nach Angaben des Hamburger Landeswahlamts erreichte die SPD mit 39,0 Prozent wieder klar Platz eins. Die Grünen kamen auf 24,2 Prozent. Die CDU sackte noch einmal ab auf nun 11,2 Prozent. Die Linke gewann leicht auf 9,1 Prozent. Die FDP lag bei 5,0, die AfD bei 5,3 Prozent. Für die Liberalen wird es erst am Montagabend endgültige Klarheit geben. Eine mögliche Verwechslung bei der Stimmerfassung im Wahlbezirk Hamburg-Langenhorn stellt das Erreichen der 5% Hürde und den knappen Wiedereinzug der FDP in die Bürgerschaft nämlich infrage. In einem Wahllokal kamen die Liberalen nach der vereinfachten Auszählung am Sonntagabend auf 22,4 Prozent, die Grünen hingegen nur auf 5,1 Prozent. Hamburgweit war das Ergebnis umgekehrt ausgefallen. Am Sonntagabend wurden in Hamburg zunächst nur die Stimmen für die Parteien auf den Landesstimmzetteln nach einem vereinfachten Verfahren ausgezählt. Am Montag sollen die kompoliziert gestalteten Landesstimmzettel erneut ausgezählt werden, zusammen mit den Stimmen auf den Wahlkreisstimmzetteln.



