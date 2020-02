Hamburg-Wahl: Klare Mehrheit für Rot-Grün - FDP muss noch zittern vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:33s - Veröffentlicht: Das vorläufige Ergebnis der #HamburgWahl: Rot-Grün verteidigt Mehrheit, #AfD doch in der Bürgerschaft. Für die #FDP bleibt es spannend. View on euronews



