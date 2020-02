Hessen: Auto fährt in Karnevalsumzug - Mehrere Verletzte vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:42s - Veröffentlicht: Volkmarsen, 24.02.20: Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von Dutzenden Verletzten aus. Darunter seien auch Schwerverletzte und Kinder. Laut einem Polizeisprecher sei die genaue Zahl noch unklar. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass der Fahrer vorsätzlich in den Umzug gefahren ist. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat würden demnach aber nicht vorliegen. Der Fahrer sei festgenommen worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, soll es sich bei ihm um einen deutschen Staatsbürger handeln. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach dem Zwischenfall alle Fastnachtsumzüge in ganz Hessen vorsichtshalber abgebrochen.