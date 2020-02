FDP in Hamburg scheitert an Fünf-Prozent-Hürde vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Hamburg, 24.02.20: Die FDP ist bei der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kamen die Freidemokraten nur auf 4,9 Prozent und verpassten so den Einzug ins Landesparlament der Hansestadt. Allerdings gewann FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein in ihrem Wahlkreis Blankenese ein Mandat. Nach ersten Zahlen vom Sonntagabend hatte die FDP noch bei 5,0 Prozent gelegen. Wie das Landeswahlamt am Montag weiter mitteilte, schaffte die AfD den Wiedereinzug in die Bürgerschaft mit 5,3 Prozent. Stärkste Kraft wurde die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher mit 39,2 Prozent. Auf Platz zwei landeten die Grünen unter Spitzenkandidatin Katharina Fegebank mit 24,2 Prozent. Auf die CDU entfielen 11,2 und auf die Linke 9,1 Prozent.