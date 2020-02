Deutsche Behörden dehnen Coronavirus-Vorkehrungen weiter aus vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Die deutschen Behörden weiten die Vorkehrungen zur Eindämmung des neuen Coronavirus aus. Ein neu eingerichteter Krisenstab der Bundesregierung von Gesundheits- und Innenministerium entschied unter anderem, wegen der Verbreitung des Virus in weiten Teilen der Welt mehr Daten von Reisenden zu erfassen. O-Ton Jens Spahn, Gesundheitsminister Dadurch soll eine schnelle Kontaktaufnahme ermöglicht werden, wenn sich herausstellt, dass jemand an Bord infiziert war. O-Ton Jens Spahn, Gesundheitsminister An diesem Freitag will sich der Krisenstab mit dem Umgang mit Großveranstaltungen befassen. Auf dem Prüfstand steht zum Beispiel die ITB in Berlin. Sie gilt als die weltgrößte Tourismusmesse. Im Blick steht auch die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung wie Masken und Spezialanzügen.