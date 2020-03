Masern-Impfpflicht ab 1. März: Das müssen Eltern jetzt wissen vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Lange wurde darüber diskutiert, nun tritt ab 1. März in Deutschland die Impfpflicht für Masern in Kraft. Was sich für Eltern dadurch ändert, zeigen wir Ihnen im Video.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen