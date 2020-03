Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Erfurt, 04.03.20: Linke-Politiker Bodo Ramelow ist erneut zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden. Er erhielt am Mittwoch im Landtag in Erfurt im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen. Der 64-Jährige nahm die Wahl an und leistete den Amtseid. Zuvor war Ramelow in zwei Wahlgängen an der nötigen absoluten Mehrheit gescheitert - wie auch sein Kontrahent, der Thüringer AfD- Fraktionschef Björn Höcke. Dieser war zum dritten Wahlgang nicht mehr angetreten. Ramelow verweigerte nach seiner Vereidigung Höcke demonstrativ einen Handschlag. Beide unterhielten sich im Plenarsaal dann kurze Zeit mit ernster Miene.