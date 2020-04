Spektakuläre Aktion: Coronavirus Testkits per Helikopter auf Kreuzfahrtschiff! am 06.03.2020 < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Die kalifornische Nationalgarde hat in einer spekatkulären Helikopteraktion zahlreiche Coronavirus Testkits an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Princess" gebracht. Seit Mittwoch bewegt sich das Kreuzfahrtschiff vor der Küste Kaliforniens. In dem US Staat hatte es einen ersten Todesfall gegeben. Der Verstorbene hatte sich noch im Februar auf dem Kreuzfahrtschiff befunden. Bevor das Schiff in San Francisco einlaufen kann, sollen alle Passagiere mit Symptomen auf das Virus getestet werden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen