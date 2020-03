Heute wird international der Weltfrauentag gefeiert! vor 10 Stunden < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Frauen...Es ist internationaler Weltfrauentag. Also Zeit für eine besondere Aufmerksamkeit. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen und fand erstmals am 19. März 1911 statt. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert und das auf der ganzen Welt. So wechseln heute viele bunte Blumen den Besitzer und für die Frauen gibt es heute ein ganz besonderes Lächeln und ein Küsschen extra.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen