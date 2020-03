VAE und Indien macht Häfen dicht: DIESE Schiffe sind derzeit im Arabischen Golf betroffen! vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Auch die Kreuzfahrtindustrie kämpft mit täglich neuen Situationen rund um das Coronavirus. Nun wurde bekanntgegeben das die VAE ihre Häfen geschlossen haben. Es kommt daher zu einigen Stornierungen von Reiserouten. Celebrity hat heute auch die aktuelle Indien-Reise in Mumbai abgebrochen, da auch Indien die Häfen jetzt geschlossen hat. Derzeit befinden sich die MSC Bellissima, die MSC Splendida, die Costa Victoria, die Mein Schiff 5, die Costa Diadema, die Jewel of the Seas, die AIDAvita, die AIDAprima, die Horizon, die Norwegian Jade und die Nautica Im Golf von Arabien.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen