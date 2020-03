Hannovers Hübers erster Coronafall im deutschen Profifußball vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:58s - Veröffentlicht: Hannover, 11.03.20: Zum ersten Mal ist im deutschen Profifußball ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zweitliga-Club Hannover 96 gab am Mittwoch bekannt, dass sich der 23 Jahre alte Verteidiger Timo Hübers in häuslicher Quarantäne befindet. Der Verein geht davon aus, dass sich Hübers am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Hildesheim infiziert hat. Da er seitdem keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. Wie es in einer Erklärung heißt, werde nun dennoch der komplette Profikader, das Trainerteam sowie weitere Mitarbeiter vorsorglich auf das Virus getestet. Nach Angaben von Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber, zeige Hübers bis jetzt keinerlei Symptome. Das Zweitliga-Heimspiel von Hannover 96 gegen Dynamo Dresden soll an diesem Sonntag ohne Zuschauer stattfinden. Diese Entscheidung hatte die Region Hannover bereits am Vormittag unabhängig vom positiven Test bei Hübers verkündet.



