Daniel Radcliffe: So reagiert er auf Coronavirus-Gerücht vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Noch bevor die Coronavirus-Erkrankung von Tom Hanks bestätigt wurde, gab es Gerüchte, „Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe wäre erkrankt. Mit viel Humor reagierte er nun auf diese Fake-News. Mehr Details dazu gibt es hier.



