Zoff um Babynamen bei Laura Müller und Michael Wendler? vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Noch steht die Renovierung des gemeinsamen Hauses in Florida bei Michael Wendler und Laura Müller ganz oben auf der Agenda. Doch jetzt gab es Diskussionen um einen möglichen Namen für das erste gemeinsame Kind. Mehr dazu verraten wir euch hier.



