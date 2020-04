Laschet zu Corona-Krise: «Es geht um Leben und Tod» vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Düsseldorf, 17.03.20: Auch in NRW ist das Coronavirus weiter auf dem Vormarsch: Die Zahl der landesweit bestätigten Infektionen ist von mehr als 2700 am Vortag auf 3060 am Dienstag (Stand: 10.00 Uhr) gestiegen. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen nun auch die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich geschlossen werden, Restaurants sollen bereits um 15.00 Uhr schließen müssen. Das kündigte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf an. Außerdem bezeichnete NRW-Ministerpräsident die Corona-Lage im Land als «nicht nur dynamisch, sondern dramatisch». Es sei eine «schwere Krise für Gesundheit, Wohlstand und den Zusammenhalt in unserem Land.» Laschet sagte weiter: «Es geht um Leben und Tod - so einfach ist das.» Sein eindringlicher Appell sei daher, dass man zuhause bleiben solle.Nur so helfe man, das Virus einzudämmen, so Laschet.



