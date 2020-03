„Masked Singer“ geht weiter: Die Fledermaus wurde enttarnt vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:26s - Veröffentlicht: Auch die zweite Episode von „The Masked Singer“ sorgte wieder für reichlich Spekulationen bei den Zuschauern. Via Twitter wird daher fleißig diskutiert, wer unter den Kostümen stecken könnte. Nun wurde erstmal die Fledermaus enttarnt, doch auch Wuschel und das Faultier geben weitere spannende Rätsel auf. Hier gibt es einen Einblick für euch.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen