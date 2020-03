Corona: Virus überlebt bis zu drei Tagen auf Oberflächen vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: New York 18.03.2020: Das neuartige Coronavirus ist einer Studie zufolge auch noch nach Stunden auf Oberflächen auffindbar. Auf Kupfer seien lebensfähige Viren bei Tests bis zu vier Stunden, auf Pappe bis zu 24 Stunden und auf Plastik und rostfreiem Stahl bis zu drei Tage nachweisbar gewesen. Das teilten amerikanische Forscher am Dienstag mit. Allerdings reduzierte sich die sogenannte Infektionsdosis auf allen Oberflächen über diese Zeiträume deutlich. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung verweist auf diese Untersuchung. Das Institut schreibt weiter: «Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. In der Regel erfolgt die Inaktivierung in getrocknetem Zustand innerhalb von Stunden bis einigen Tagen.» Es gebe außerdem bislang keine Fälle, bei denen sich Menschen nachweislich durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen mit dem neuartigen Virus angesteckt haben.



