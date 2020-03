Corona - Polizeikontrollen in München vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 05:27s - Veröffentlicht: Die bayerische Polizei setzt in München die allgemeine Verfügung zum Schutz vor Corona durch. Dabei werden im weltbekannten Englischen Garten auch Party-Gruppen mit mehr als 5 Personen konsequent aufgelöst.



