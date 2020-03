Coronavirus: Diskussion über Ausgangssperren vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Berlin, 19.09.20: Für die Stadt Mitterteich im Nordosten Bayerns gilt zur Eindämmung des Coronavirus seit Mittwoch eine Ausgangssperre. Wissenschaftler diskutieren derweil über den Sinn solcher Maßnahmen. Ausgeschlossen sind sie auch in anderen Bundesländern nicht - allerdings wollen die Behörden nun zunächst klären, wie sich die schon beschlossenen Einschränkungen etwa bei der Öffnung von Geschäften, Restaurants und Sportstätten auswirken. Die Ausgangssperre in der 6500-Einwohner-Stadt Mitterteich soll bis zum 2. April dauern und wurde mit hohen Coronavirus-Fallzahlen begründet. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums sollen die Betroffenen das Haus oder die Wohnung unter anderem nur für unaufschiebbare Arztbesuche, zum Arbeiten oder zum Einkaufen verlassen. Ärztevertreter äußerten sich teils skeptisch zu möglichen Ausgehsperren. Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery ist nach eigenen Angaben «kein Freund des Lockdown». Ein Lockdown sei eine politische Verzweiflungsmaßnahme, weil man mit Zwangsmaßnahmen meint, weiterzukommen, als man mit der Erzeugung von Vernunft käme, so Montgomery. Angesichts der gefährlichen Coronavirus-Epidemie ermahnte auch die Bundesregierung alle Bürger, sich den beispiellosen Beschränkungen im Alltagsleben zu beugen. «Halten Sie sich an die Regeln», sagte Kanzlerin Angela Merkel in einer TV-Ansprache an die Nation. Zusätzliche, noch drastischere Maßnahmen wie eine allgemeine Ausgangssperre verkündete die Kanzlerin allerdings noch nicht. Die Regierung prüfe aber stets neu, was sich wieder korrigieren lasse. Aber auch: was womöglich noch nötig sei.



