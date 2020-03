Coronavirus: Söder droht mit Ausgangssperre für ganz Bayern vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: München, 19.03.20: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibe am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre, erklärte Söder am Donnerstag. In Bayern sollen zur Eindämmung des Virus nun auch im Landkreis Wunsiedel Ausgangssperren erlassen werden. In der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich war dies schon am Mittwoch geschehen. Söder betonte, Bayern wolle in keiner Kommune eine Entwicklung wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl. Dort hatte es - nach Karneval und Skiferien - eine massive Häufung von Infektionen gegeben. Laut Söder wurden in Bayern bis Donnerstagmorgen rund 2300 Menschen registriert, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Zehn Menschen seien bereits daran gestorben. Die Fälle nehmen täglich zu, und die Infektionsketten seien immer schwerer zu verfolgen, erklärte der CSU-Chef. Die Lage sei sehr ernst.