Durchsuchungen: Erste Reichsbürger-Gruppe bundesweit

Berlin, 19.03.20: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat zum ersten Mal eine Reichsbürger-Gruppierung bundesweit verboten. Polizisten durchsuchten am Donnerstag die Wohnungen führender Mitglieder des Vereins «Geeinte deutsche Völker und Stämme» sowie einer Teilorganisation. Die Durchsuchungen fanden in insgesamt zehn Bundesländern statt. O-Ton Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfahlen «Diese Leute leugnen die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland, sie verbreiten Propaganda, hetzen gegen Juden und Ausländer und Menschen, die ihre Weltsicht nicht teilen. / Der Vereinigung liegt eine rassistische und antisemitische Ideologie zu Grunde. Diese Leute fälschen die Geschicht und deuten sie um.» Viele sogenannte «Reichsbürger» behaupten, die Bundesrepublik sei in Wirklichkeit kein Staat, sondern ein Unternehmen. Sie erkennen Gesetze und Behörden nicht an und wehren sich teilweise gewaltsam gegen staatliche Maßnahmen. Die Sicherheitsbehörden rechnen aktuell 19 000 Menschen dieser Szene zu, darunter 950 Rechtsextremisten.