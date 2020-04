Wegen Corona-Krise: Große Sorge bei BIbi & Julian Claßen wegen Geburt vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: Bald ist es soweit und Bibi Claßen und Ehemann Julian werden zum zweiten Mal Eltern. Einen ungünstigeren Zeitpunkt für eine bevorstehende Geburt könnte es allerdings wohl kaum geben! In einem neuen Video sprachen die beiden nun über ihre Angst, dass Julian wegen der Corona-Krise möglicherweise in diesem großen Moment nicht dabei sein darf. Alle Details gibt es hier.



