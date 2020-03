Bayern prescht mit Ausgangsbeschränkung in Corona-Krise vor vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: München, 20.03.20: Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitag weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. O-Ton Markus Söder, Ministerpräsident «Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein. Aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern fast vollständig herunter.» Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche sowie Hilfe für andere und Besuche von Lebenspartnern. Sport und Bewegung an der frischen Luft sind ebenfalls noch erlaubt - dies aber nur alleine oder mit Personen, mit denen man zusammenlebt.