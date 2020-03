Aktion: Hamsterkäufer müssen Aufschlag auf Klopapier zahlen vor 1 Tag < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Rengsdorf, 21.03.20: Ungewöhnliche Aktion eines Rewe-Händlers im rheinland-pfälzischen Rengsdorf: Der Einzelhändler Michael Glück verlangt ab der zweiten Packung Klopapier einen Aufschlag, um Hamsterkäufer abzuschrecken. Während die erste Packung noch zum Normalpreis zu haben ist, fordert er bei der zweiten eine Spende von fünf Euro und ab der dritten Packung sogar zehn Euro. O-Ton Michael Glück, Rewe-Händler «Es herrscht Krieg um Klopapier. So blöd wie das klingt, aber die Kunden holen sich das gegenseitig aus dem Einkaufswagen wieder raus und ich kriege es nicht mehr gebändigt. Und dann gibt es welche, die haben dann fünf, sechs, acht, zehn Pakete. Und das wollten wir hiermit eindämmen.» O-Ton Michael Glück, Rewe-Händler Wenn eine Lieferung den Laden erreiche, sei sie innerhalb von fünf bis zehn Minuten ausverkauft. «Im Moment bin ich ganz stolz auf meine Mitarbeiter, die volle Truppe arbeitet hier zwischen zwölf und fünfzehn Stunden und wir versuchen die Regale voll zu kriegen, aber es gibt Dinge, die werden einfach gehamstert, wie man so schön sagt, und das ist schon nicht mehr schön. Und das hat mich auch veranlasst, dieses Ding zu schrieben.» Die Spenden will Glück über den Landkreis Neuwied an Coronavirus-Helfer leiten. Seine Aktion findet im Internet großen Widerhall und Zustimmung.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Hamsterer müssen bei diesem Rewe Aufschlag auf Klopapier zahlen Ein Rewe-Händler in Rheinland-Pfalz will dem Hamstern von Toilettenpapier in der Corona-Krise...

Welt Online vor 14 Stunden - Vermischtes