Coronavirus: «Walk-Through-Station» für Helfer gestartet vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: München, 24.03.20: München hat eine neue Teststation für mögliche Coronavirus-Infizierte. In einer sogenannten Drive- oder Walk-Through-Station sollen speziell medizinisches Personal, Feuerwehrleute und Polizisten getestet werden. Wissenschaftsminister Bernd Sibler eröffnete die Station am Montag am Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität. Sibler sagte: «Für ihre sensible Arbeit brauchen sie schnell Klarheit über eine mögliche Infektion - daher ist diese Teststation eine äußerst wichtige Hilfe im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.» Ein Ärzteteam des Tropeninstitutes organisiert die neue Teststation in Spezialzelten. Getestet wird von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 15.00 Uhr. Dabei wird ein Abstrich entnommen, der dann auf Coronaviren geprüft werden soll. Bayern arbeite kontinuierlich daran, die Kapazitäten für Tests zu erhöhen, betonte Sibler. Der Minister rief erneut medizinisches Personal im Ruhestand oder Medizinstudenten auf, zu helfen. Bislang hätten sich schon weit mehr als 1000 Studenten gemeldet und Hilfe angeboten.



