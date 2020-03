„The Masked Singer“ mit zwei Demaskierungen in einer Folge vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: Bei der vergangenen Ausgabe von „The Masked Singer“ kam es zu einer großen Überraschung: Es gab gleich zwei Demaskierungen! Die Kakerlake hat sich nämlich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, die Show zu verlassen. Und auch die Göttin flog raus. Doch wer steckte hinter den Masken? Erfahrt hier mehr Details.



