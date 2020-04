Für den guten Zweck: Was Fußballstars in der Corona-Krise spenden vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:18s - Veröffentlicht: Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben die Initiative "We kick corona" ins Leben gerufen. Aber auch andere Stars aus der Fußballwelt machen die Portokasse auf und spenden.