Merkel: Debatte über Lockerung der Corona-Maßnahmen zu früh vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 02:04s - Veröffentlicht: Berlin, 27.03.20: Kanzlerin Angela Merkel hält es für viel zu früh, über eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu sprechen. Das sagte sie in einer Audio-Botschaft, die sie nach zwei Videogipfeln der G-20- und der EU-Staats- und Regierungschefs veröffentlichte. Dezeit befindet sich die Kanzlerin in häuslicher Quarantäne. O-Ton Merkel, Mitschnitt Pressekonferenz am 26.03.2020 «Ich möchte sehr klar sagen, dass im Augenblick nicht der Zeitpunkt ist, über die Lockerung dieser Maßnahmen zu sprechen. Im Moment dauert es immer noch nur vier bis fünf Tage, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppele. Diese Zeitspanne müsse sehr viel weiter gestreckt werden, in Richtung von zehn Tagen. Das Ziel der Maßnahmen ist es, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Die Inkubationszeit dauert mindestens fünf Tage und kann bis 14 Tage dauern. Nachdem die am vergangenen Sonntag beschlossenen Maßnahmen erst am Montag in weiten Teilen Deutschlands in Kraft getreten sind, sind wir noch nicht in dem Bereich, in dem man sehen könne, ob sie wirkten. Deshalb muss ich die Menschen in Deutschland um Geduld bitten.» - «Es war immer klar, dass wir erst dann, wenn wir Effekte sehen, darüber nachdenken können», die Maßnahmen zurück zu fahren. Davon sei man leider «noch ein ganzes Stück entfernt». Inzwischen sind in Deutschland mehr als 43 000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Mehr als 260 Infizierte sind bundesweit gestorben. Bund und Länder haben beispiellose Maßnahmen beschlossen, die zwischenmenschliche Kontakte minimieren sollen. Zuletzt hatte bereits die Debatte darüber begonnen, wann die Maßnahmen wieder gelockert werden können.



