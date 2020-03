Kanzleramtschef: Keine Lockerung der Maßnahmen bis 20. April vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Berlin, 28.03.20: Kanzleramtschef Helge Braun hat klargestellt, dass es in der Corona-Pandemie voerst keine Lockerungen der bestehenden Einschränkungen geben werde. Dem «Tagesspiegel» sagte der Politiker: TEXTTAFEL HELGE BRAUN; MINISTER FÜR BESONDERE AUFGABEN «Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen. Bis dahin bleiben alle Maßnahmen bestehen.» Ältere Menschen müssten außerdem noch deutlich länger als Jüngere mit Kontakteinschränkungen rechnen. Egal wie man sich entscheide, ältere und vorerkrankte Menschen müssten bis zur Entwicklung eines Impfstoffes wirksam vor einer Infektion geschützt werden, so Braun. Auch Kanzlerin Angela Merkel hält es für zu früh, um über eine Lockerung der Maßnahmen zu sprechen. Das hatte sie am Donnerstag klargemacht. Wie Merkel sieht auch Braun als Messlatte für eine Trendwende und als Entscheidungsgrundlage die Entwicklung der Infektionsgeschwindigkeit. TEXTTAFEL HELGE BRAUN; MINISTER FÜR BESONDERE AUFGABEN «Wenn wir es schaffen, die Infektionsgeschwindigkeit so zu verlangsamen, dass wir zehn, zwölf oder noch mehr Tage haben bis zu einer Verdopplung, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.» Zuletzt verdoppelten sich die Fallzahlen in etwa alle drei Tage.