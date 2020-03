Licht aus für das Klima: «Earth Hour» trotz Corona-Pandemie vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Deutschland, 29.03.20: Trotz weltweiter Einschränkungen durch das Coronavirus hat am Samstag die weltweite Klimaschutz-Aktion «Earth Hour» stattgefunden. Bei der Aktion werden zum Zeichen für das Klima an berühmten Bauwerken für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet. Auch in Deutschland gab es zahlreiche Aktionen. So blieb es etwa am Brandenburger Tor dunkel. Und auch am Kölner Dom und an der Münchner Frauenkirche wurden wie an vielen anderen Sehenswürdigkeiten die Lichter für eine Stunde ausgeschaltet. Mit der «Earth Hour» will die Umweltschutzorganisation WWF ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Die Dunkelheit soll auf Ressourcenverschwendung hinweisen und die Menschen zum Nachdenken bringen.