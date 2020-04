Hunderte Tafeln geschlossen: Großes Problem in der Corona-Krise vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Etwa die Hälfte aller Tafeln in Deutschland ist aktuell geschlossen, dabei wird ihre Hilfe in der aktuellen Corona-Krise dringend gebraucht. Doch es gibt direkt mehrere Probleme: Die ehrenamtlichen Mitarbeiter gehören teils zur Risikogruppe, aber auch die Supermärkte stellen nicht mehr ausreichend Lebensmittel zur Verfügung. Die Details gibt es hier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen