Bundeskanzlerin Merkel: Kontaktbeschränkungen dürfen nicht zu früh aufgehoben werden! vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Flying Media - Länge: 01:37s - Veröffentlicht: Die Bundeskanzlerin hat die Kontaktbeschränkungen und die Massnahmen dazu noch bis einschliesslich 19. April, gemeinsam mit den Ländern verlängert. Somit also einheitlich bundesweit. Es dürfe nicht zu früh aufgehoben werden um dann wieder einen Rückschlag zu provozieren. Die Kanzlerin in einer Audio-Pressekonferenz.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen