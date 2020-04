Gewaltverbrechen in Oberbayern: Mutter und zwei Kinder tot vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Vogtareuth, 03.04.20: Zwei Kinder und eine Mutter haben Ermittler in einem Haus in Vogtareuth nahe Rosenheim tot aufgefunden. O-Ton Martin Emig, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd «Gegen 4:40 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte über Notruf nach Vogtareuth gerufen, alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der ersten Polizeistreifen wurden hier in einem Wohnhaus zwei tote Kinder aufgefunden. Ebenfalls aufgefunden wurde eine tote Frau. Nach erstem Ermittlungsstand handelt es sich um die Mutter der beiden getöteten Kinder. Und nach derzeitigem Ermittlungsstand man davon aus, dass die Mutter als Täterin für das Tötungsdelikt zum Nachteil der Kinder dringend verdächtig ist.» Der Familienvater sei vor Ort in Betreuung, sagte der Sprecher weiter. Speziell geschultes Personal kümmere sich um ihn. Die Leichen seien in einer Doppelhaushälfte gefunden worden. Angaben zum Alter der Beteiligten wollten die Beamten zunächst nicht machen.