Bundesregierung: Weiter kein Exit aus Corona-Maßnahmen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Berlin, 06.04.20: In Österreich sollen nach Ostern die ersten Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie gelockert werden. Die deutsche Bundesregierung hingegen hält an ihrer Linie fest, derzeit keine Stichtage für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu nennen. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte am Montag die Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese hatte am Freitagabend in ihrem wöchentlichen erscheinenden Podcast gesagt, dass sie noch keinen Stichtag nennen könne und dies in der jetzigen Situation auch unverantwortlich wäre. Im Hinblick auf die kommenden Ostertage sprach sie von einer Zeit, die alle anders erleben werden als je zuvor. In Deutschland gelten zurzeit umfassende Kontaktsperren für die Bürger. Außerdem sind unter anderem Restaurants, Theater, Kinos sowie Spielplätze und viele Geschäfte geschlossen. Steffen Seibert sagte, er habe den Eindruck, dass sich die allermeisten Menschen an diese Einschränkungen hielten, und bedankte sich dafür.



