Rauchwolke über Berlin: Brand am Humboldt Forum vor 1 Woche Berlin, 08.04.20: Eine schwarze Rauchwolke war am Mittwochvormittag über Berlins Zentrum zu sehen. Auf der Baustelle des Humboldt Forums war es zu einem Brand gekommen. O-TON Rolf Erbe, Pressesprecher "Wir sind alarmiert worden, um 9:56 zu einem Brandereignis. Nach dem Eintreffen war die Brandbekämpfung sehr schnell abgeschlossen. Und wir haben dann noch eine Person versorgt, die dann verletzt ins Krankenhaus gekommen ist." Bei der verletzten Person handelt es sich um einen Bauarbeiter. Vermutlich habe der Arbeiter Rauchgas eingeatmet. Die Rauchwolke sei durch den Brand von Baumaterialien und zwei Bitumenkochern entstanden. O-TON Rolf Erbe, Pressesprecher ·Die werden in der Regel mit Propan, Butan betrieben. Dann wird das Teer erhitzt, flüssig dann aufgetragen. Und das ist dann so ähnlich wie ein Fettbrand auf dem Herd. Wenn das zu heiß wird, etwas überschwappt, aus irgendwelchen Gründen und die Gründe können wir nicht sagen, dann zu diesem Brand kommt, dann brennt eben dieses flüssige Bitumen.· Wie genau es zum dem Feuer kommen konnte, wird nun durch die Polizei ermittelt.