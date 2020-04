Spahn: Rückkehr zur Normalität nach Osterferien denkbar vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:27s - Veröffentlicht: Berlin, 09.04.20: Angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland hält Gesundheitsminister Jens Spahn vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, «werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können», sagte der CDU-Politiker dem «Handelsblatt». In einem freiheitlichen Rechtsstaat könnten weitreichende Einschränkungen von Grundrechten nur so lange funktionieren, wie sie verstanden und akzeptiert würden. Deshalb sei es nicht nur wichtig, das Handeln gut zu begründen, sondern auch eine Perspektive aufzuzeigen. Bei den Ansteckungszahlen sieht Spahn einen positiven Trend, der sich aber verstetigen müsse. Voraussetzung dafür sei, dass sich die Bevölkerung auch über die Feiertage an die Alltagsbeschränkungen halte. Auch aus Sicht der EU-Kommission sollen die Beschränkungen nur in kleinen, streng kontrollierten Schritten über einen Zeitraum von mehreren Monaten gelockert werden. Dies geht aus dem Entwurf der sogenannten Exit-Strategie hervor, die die Kommission nächste Woche veröffentlichen will und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Danach rät die Kommission beim Wiederanfahren der Wirtschaft zum gleitenden Übergang - möglicherweise über Monate. So dürften nicht alle Beschäftigten gleichzeitig an den Arbeitsplatz zurückkehren. Zunächst sollten kleinere Menschenansammlungen erlaubt werden, solange Abstand gehalten wird, zuerst in Läden und Schulen - wo zum Beispiel die Klassen verkleinert werden sollen. Und dann auch in Restaurants und Bars.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Schrittweise Rückkehr zur Normalität nach Osterferien denkbar Der Gesundheitsminister spricht über eine Lockerung des Shutdowns. Allerdings kommt die nur unter...

Tagesspiegel vor 5 Stunden - Politik stern.de •abendblatt.de Also reported by • t-online.de





Leopoldina: Maßnahmen könnten nach Ferien gelockert werden Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hält eine Lockerung der Maßnahmen im Kampf...

t-online.de vor 6 Tagen - Politik