Kramp-Karrenbauer: Werde Familie über Ostern betüddeln vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Berlin, 11.04.20: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will die Osterfeiertage ganz ihrer Familie widmen - soweit das angesichts der Corona-Einschränkungen möglich ist. O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende «Mit unserem Hund ganz sicherlich lange Spaziergänge zu machen. Ob es noch weitere Aktivitäten draußen gibt, etwa eine Fahrradtour oder sogar einen kurzen Aufstieg auf das Motorrad, das hängt etwas vom Wetter ab. Ansonsten werde ich aber sehr ausgiebig in der Küche stehen, um zu kochen und zu backen, weil ich das auch sehr gerne tue, insbesondere auch für meine Familie.» Falls es nach den Ostertagen in Deutschland eine Empfehlung gäbe, draußen eine Gesichtsmaske zu tragen, würde die CDU-Vorsitzende mit gutem Beispiel voran gehen. O-Ton Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende «Ich würde natürlich dann auch eine Maske tragen, wenn das Empfehlung ist, wenn das sogar Pflicht werden würde. Ich müsste mir allerdings eine kaufen, denn ehrlich gesagt, ich bin relativ unbegabt, was das Nähen anbelangt. Und bis ich die erste tragfähige Maske hätte, ist wahrscheinlich die Corona-Krise schon vorbei.»



