Heiko Maas für einheitliche Corona-App in der EU vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Berlin , 14.04.20: Außenminister Heiko Maas hat sich für eine einheitliche Corona-App in der Europäischen Union ausgesprochen. In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist die Idee einer solchen App seit Wochen im Gespräch. Es geht darum, Menschen schnell zu informieren, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Der SPD-Politiker erklärte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass es wichtig sei, dass man nicht bei einem Flickenteppich aus 27 Corona-Apps und 27 Datenschutzregimen lande. Man müsse abgestimmt vorgehen. Dadurch könnten Maas zufolge, Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen in der EU schnell und dauerhaft wieder abgebaut werden. Eine Corona-App wäre laut dem Außenminister somit ein wichtiger Teil der Exit-Strategie - allerdings auf freiwilliger Basis. Man müsse nicht die «Big-Brother-Methoden autoritärer Staaten kopieren», erklärte Maas.



