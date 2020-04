Michael Wendler & Laura: Hochzeitspläne geschmiedet vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Freudige Botschaft von Michael Wendler und Laura! Das Paar schmiedet fleißig Hochzeitspläne. Dies offenbarten die beiden nun zumindest in der RTL-Show „Ostern mit Dir – Wir bleiben zusammen“. Dabei sprach der Schlagersänger beispielsweise auch darüber, dass die Hochzeit eher im kleinen Rahmen stattfinden soll. Erfahrt hier wieso.



