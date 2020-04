Entscheidungen über Lockerung der Corona-Beschränkungen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:42s - Veröffentlicht: Berlin, 14.04.20: Immer mehr Politiker und Institutionen in Deutschland fordern eine Lockerung der Corona- Beschränkungen. Am Mittwoch sollen dazu entscheidende Gespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten stattfinden. Dort soll beraten werden, wie nach dem 19. April verfahren wird. Im Vorfeld hatte die nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina am Montag für einen «realistischen» Zeitplan zurück zur Normalität plädiert. Die einflussreichen Wissenschaftler empfahlen, Schulen «sobald wie möglich» wieder zu öffnen. Gleichzeit warnen viele vor einer Vorzeitigen Lockerung. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung empfiehlt, dass die Kontaktbeschränkungen nachhaltig gelockert werden, als dass sie schnell gelockert werden.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen